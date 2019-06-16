السلة تساند المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا

يحرص الاتحاد المصري لكرة السلة بقيادة الدكتور مجدي أبوفريخة وأعضاء مجلس الإدارة على مؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم غدًا الاثنين في المعسكر لتحفيزهم قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا.
ويتواجد أيضًا أبو فريخة ومجلس الإدارة ولاعبي المنتخب الأول لكرة السلة ومختلف الأعمار في المدرجات لمساندةالمنتخب في أولى مبارياته أمام زيمبابوي.
حيث تقام مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي يوم الجمعة القادم بـاستاد القاهرة الدولي، وتستمر المسابقة القارية حتي 19 يوليو المقبل، ويشارك فيها 24 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.
أكد مجدي أبو فريخة أن جميع الاتحادات الرياضية تحرص على مساندة المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة الأفريقية من أجل حسم البطولة والظهور بالمظهر المشرف خاصةً أن البطولة تقام على أرض مصر في خمس استادات متميزة، والتي حرصت الدولة على ظهور جميع الاستادات بمظهر عال المستوى لكي نثبت للعالم كله أن مصر قادرة على تنظيم البطولات.
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