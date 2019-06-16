بايرن ميونخ يسعى لضم جاريث بيل

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني، بصدد الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني على سبيل الاعارة.
وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن بايرن ميونخ أصبح طريق جاريث بيل للهروب من ريال مدريد، خاصة في ظل عدم حاجة الفريق الملكي لتواجده، ورغبة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في رحيل اللاعب.
وأشارت إلى أن نادي بايرن ميونخ الألماني، على استعداد لضم بيل لمدة عام على سبيل الإعارة براتب 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وذلك رغبة من نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق البافاري، في تعويض رحيل الثنائي آريين روبن وفرانك ريبيري.
وتابعت "مانشستر يونايتد وتوتنهام كانا يراقبان موقف جاريث بيل مع ريال مدريد
واختتمت الصحيفة الإنجليزية أن جايث بيل سيكون مهتم بالإنتقال إلى بايرن ميونخ، في ظل تضاؤل فرصته في المشاركة مع ريال مدريد بالموسم المقبل.
يذكر أن جاريث بيل انتقل إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من توتنهام، في صفقة قياسية في صيف 2013، بلغت 100 مليون يورو.
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