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محمد صلاح يتلقي عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

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ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح نجم منتخب مصر، ونادي الإنجليزي، تلقى عروض للانضمام إلى الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن محمد صلاح تلقى عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس، وصلت قيمتهما إلى 150 مليون جنيه إسترليني.

وأوضحت "النجم المصري رفض العروض التي جاءته لمغادرة ليفربول، وأكد على أن وقت مغادرة آنفيلد

لم يأتي بعد".

وأشارت أن محمد صلاح سيقوم بتقييم موقفه مع ليفربول، مرة أخرى، وسيبلغ الإدارة بقراره النهائي.

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وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول قادمًا من روما الإيطالي في صيف 2017، وسجل 71 هدفا في 104 مباراة مع الفريق.

وقاده إلى المنافسة بقوة على الموسم المنقضي،

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مع مانشستر سيتي، وخسارته بفارق نقطة واحدة، كما ساهم بقوة في حصول ليفربول على بطولة بعد غياب طويل عن لتتويج منذ موسم 2004/2005.

كما حصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ولقب هداف الدوري الإنجليزي في موسمين.

يذكر أن محمد صلاح يستعد حاليًا مع منتخب مصر، لقيادته خلال بطولة كأس الأمم الافريقية، والتي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

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