كأس العالم للسيدات.. أمريكا في صدام مع تشيلي.. ومواجهة سهلة للسويد

تختتم اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة في فرنسا، بمباريات المجموعة السادسة والأخيرة.

فيستعد منتخب السويد لملاقاة تايلاند، على ملعب اليانز ريفييرا، في لقاء سهل، وغير متوقع حدوث فيه أي مفاجآت.

فالمنتخب السويدي، حقق الانتصار في مباراته الأولى، أمام تشيلي، بهدفين دون رد، ويبحث عن تحقيق الانتصار الثاني لمواصلة مشواره في البطولة.

أما منتخب تايلاند، فهو الأضعف في المجموعة السادسة، ومن المنتظر أن يودع البطولة اليوم، خاصة مع هشاشة دفاعه الذي تلقى 13 هدفا في

مباراة الولايات المتحدة بالجولة الأولى.

موعد مباراة السويد وتايلاند :

تنطلق مباراة السويد وتايلاند في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة،

والرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة،

والخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة السويد وتايلاند :

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 4

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وفي نفس المجموعة يدخل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بطل النسخة الأخيرة، في مواجهة صعبة أمام تشيلي على ملعب بارك دي برانس.

وستكون مواجهة صعبة وقوية، خاصة

مع قوة منتخب تشيلي، والذي تعرض لهزيمة قاتلة أمام السويد بهدفين في الدقائق العشرة الأخيرة من مواجهتهما بالجولة الأولى، وهو ما سيجعله يخوض مواجهة أمريكا بقوة لتجنب وداع البطولة.

وعلى الجانب الآخر فإن منتخب الولايات المتحدة يُدرك أن تشيلي، لن يكون خصم سهل، كما كان الحال أمام تايلاند.

ويعول المنتخب الأمريكي على مهاجمته صاحبة الـ 29 عام أليكس مورجان، والتي سجلت 5 أهداف في المباراة الافتتاحية أمام تايلاند.

موعد مباراة أمريكا وتشيلي :

تنطلق مباراة أمريكا وتشيلي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة،

والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي

القنوات الناقلة لمباراة أمريكا وتشيلي:

سيتم نقل المباراة بشكل مباشر وحصري على قناة beIN SPORTS HD 4