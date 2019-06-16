رياضة | بيريز يوجه نصيحة ثمينة لبوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يوجه نصيحة ثمينة لبوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح لاعب كرة القدم الفرنسي السابق روبرت بيريز مواطنه بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي بالبقاء في اولد ترافورد.

وقال بيريز في تصريح لصحيفة ميرور البريطانية إنه يجب على بوجبا أن يبقى في مانشستر يونايتد لأن النادي الإنجليزي يراهن عليه بشدة.

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أضاف :بالنسبة لي ، الشيء الأكثر أهمية هو أن يستمر مع يونايتد.. إنه واحد من أفضل وأكبر الأندية في العالم ولديه مشاكل بارزة.

تابع : السبب في أن يونايتد استثمر الكثير من المال فيه هو أنهم آمنوا بالكثير في بول لأنه يمكن أن يكون قائدًا حقيقيًا للفريق. عندما ينفق النادي الكثير من المال من أجلك ، فهذا لأنهم يثقون بك.

اختتم : نعم ، أنا أعلم أن مدريد وزيدان يريدان بول وأنه قد يكون من الصعب عليه المقاومة. سوف يلعب يونايتد في دوري أوروبا الموسم المقبل ويريد جميع اللاعبين لعب دوري الأبطال. ربما يريد بول الفوز بهذه المسابقة مع مدريد ، لكني أعتقد أن لديه كرة قدم يلعبها في الدوري الانجليزي الممتاز.