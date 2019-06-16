رياضة | مدافع جديد يهدد الأهلي بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع جديد يهدد الأهلي بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي الضغط على مسئولي النادي للسماح له بالرحيل لخوض تجربة الاحتراف بالدوري اليوناني.

ويرغب هاني في موافقة إدارة النادي الأهلي على رحيله للانتقال لنادي أيك أثينا اليوناني خلال فترة الانتقالات الصفية الحالية بعدما تلقى عرضاً رسمياً.

ويسعي هاني للخروج للاحتراف الخارجي وهو في سن صغير خاصة وأن العرض المقدم من أحد أفضل الأندية في اليونان ولعلها تكون محطة للانتقال لناد أكبر في أوروبا.