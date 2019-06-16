رياضة | ممدوح عباس يتحدث عن سر الوحيد لنجاح محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممدوح عباس يتحدث عن سر الوحيد لنجاح محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وحسن إدارته لموهبته في الملاعب الأوروبية

وكتب عباس عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الفرق بين محمد صلاح وغيره من لاعبي مصر الموهوبين هو استغلال الفرصة واستثمارها بأقصى الطاقات وبعقول مختلفة تديره وتقف بجانبه".

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ويقود محمد صلاح منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019 في المجموعة التي تضم زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.