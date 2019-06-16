رياضة | بايرن ميونيخ يخطط لإنقاذ نجم ريال مدريد من جحيم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يخطط لإنقاذ نجم ريال مدريد من جحيم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحافية اليوم الأحد، أن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني يتطلع لاستعارة الجناح الويلزي غاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني.

ووفقاً لصحيفة ذي صن البريطانية فإن بايرن يسعى لإقناع إدارة النادي "الملكي" للتخلي عن خدمات بيل لمدة عام واحد على أن يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب الويلزي.

وبعد رحيل الجناح الفرنسي فرانك ريبيري والجناح الهولندي آريين روبن عن بايرن ميونخ، بات النادي البافاري يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويبدو أنه وجد ضالته في بيل.

وأشارت صحيفة ذي صن إلى أن بايرن مستعد لدفع 350 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لغاريث بيل.