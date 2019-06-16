رياضة | الرأس الأخضر تستضيف بطولة إفريقيا لليد أبطال الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرأس الأخضر تستضيف بطولة إفريقيا لليد أبطال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن منصور أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد ، إقامة بطولة إفريقيا لأبطال الدوري لكرة اليد في الرأس الأخضر.

وكان تسريبات قد كشفت منذ أيام إقامة البطولة في تونس ، إلا ان رئيس الاتحاد الإفريقي أعلن أمس الاتفاق على إقامة البطولة في الرأس الأخضر في اجتماع دار على هامش دورة الألعاب الإفريقية الشاطئية المقامة حاليًا بمدينة سال بالرأس الأخضر.

ويشارك في بطولة إفريقيا لأبطال الدوري، من مصر ، كلآ من الزمالك بطل دوري اليد الموسم المنقضي و سبورتنج بطل السوبر في الفتره من ٣ اكتوبر المقبل و حتى ١٢ من الشهر نفسه