رياضة | ضربة قوية لمنتخب كولومبيا في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قوية لمنتخب كولومبيا في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المنتخب الكولومبي رسميا عبر رئيس اتحاده، رامون جيسرن عن عدم قدرة جناح المنتخب لويس موريال استكمال بطولة كوبا أمريكا بسبب إصابته في المباراة الافتتاحية في مشوار المنتخب الكولومبي.

وغادر موريال مباراة كولومبيا أمام المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مشوار البطولة عقب 13 دقيقة فقط من انطلاق المباراة عقب تعرضه لإصابة لم يستطع بعدها استكمال المباراة.

وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب تعرضه لإصابة قوية في كاحل القدم اليسرى لم يستطع على إثرها استكمال البطولة لأنها ستحتاج إلى فترة علاجية طويلة.

وأكد المسؤول ذاته أن اللاعب سيحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين حتى يتعافى نهائيا من الإصابة التي لحقت به.