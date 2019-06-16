رياضة | حارس مرمى أحد يقترب من العدالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس مرمى أحد يقترب من العدالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب عبدالله العويشير حارس مرمى نادي أحد والنصر السابق، من الانضمام إلى صفوف نادي العدالة الصاعد حديثاً للدوري السعودي للمحترفين وذلك في فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن العويشير بات ضمن الأسماء المرشحة لارتداء قميص نادي العدالة بدايةً من الموسم الجديد بعد انتهاء تجربته مع أحد في الموسم المنصرم.

كما وقعت إدارة العدالة منذ بداية فترة الميركاتو مع الحارس محمد المقهوي واللاعب عبدالله اليوسف وأحمد السلطان القادم من ضمك الصاعد حديثا.

والجدير بالذكر أن العويشير كان قد انتقل إلى النصر قادماً من صفوف الفتح ولكن بعد ذلك انتقل الحارس لنادي أحد في فترة الميركاتو الشتوي 2019 وقدم مستويات جيدة رغم هبوط الفريق لدوري الدرجة الأولى عقب تذيله لجدول الترتيب.