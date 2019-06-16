رياضة | اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم وستهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم وستهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى ناي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع عيسى ديوب لاعب فريق وست هام يونايتد خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية في إنجلترا.
وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن اليونايتد مهتم بعيسى ديوب ويرغب في ضمه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.
وأضافت الشبكة بأن مسئولو الشياطين الحمر مستعدون لتقديم عرض بقيمة ٤٥ مليون جنيه إسترليني بالإضافة لاعب أخر للحصول على خدمات ديوب.