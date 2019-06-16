رياضة | اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم وستهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونايتد يرصد التعاقد مع نجم وستهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‫أبدى ناي مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع عيسى ديوب لاعب فريق وست هام يونايتد خلال الميركاتو الصيفي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلامية في إنجلترا.‬



‫وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن اليونايتد مهتم بعيسى ديوب ويرغب في ضمه لتعزيز صفوفه في الموسم المقبل.‬



‫وأضافت الشبكة بأن مسئولو الشياطين الحمر مستعدون لتقديم عرض بقيمة ٤٥ مليون جنيه إسترليني بالإضافة لاعب أخر للحصول على خدمات ديوب.‬