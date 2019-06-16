رياضة | تاريخ مواجهات مصر وغينيا.. غياب التعادل السلبي وأبوتريكة الهداف التاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات مصر وغينيا.. غياب التعادل السلبي وأبوتريكة الهداف التاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض منتخب مصر اليوم الأحد، مباراته الودية الثانية ضد منتخب غينيا علي ستاد "برج العرب" بالاسكندرية، في البروفة الأخيرة له قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتستمر حتي 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات مصر وغينيا:-

- تقابل منتخب مصر مع نظيره الغيني في 8 مواجهات سابقة بواقع (4 مباريات في كأس أمم إفريقيا - مباراتين في تصفيات كأس العالم - مباراتين وديتين - 1 مباراة في دورة الألعاب الإفريقية).

- حقق منتخب مصر 3 انتصارات في مواجهاته ضد منتخب غينيا، وخسر مباراتين، وحسم التعادل 3 مواجهات أخري، وسجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 18 هدفًا.

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- أول مواجهة جمعت منتخب مصر ضد نظيره الغيني كانت في بطولة أمم إفريقيا 1970، وفاز الفراعنة بنتيجة 4 / 1 سجل الأهداف (علي أبوجريشة "هدفين" - طه بصري - حسن الشاذلي).

- يعتبر محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق هداف مواجهات مصر وغينيا برصيد 3 أهداف.

- لم تشهد مباريات مصر وغينيا أي تعادل سلبي بين الفريقين طوال تاريخ مواجهاتهما، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل الإيجابي.

- أخر مواجهة جمعت منتخب مصر مع منتحب غينيا كانت في 30 أغسطس 2016 وكانت مباراة ودية انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وسجل هدف الفراعنة الوحيد محمود حسن "تريزيجيه".