رياضة | حقيقة تعرض أمرابط للاضطهاد داخل معسكر منتخب المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعرض أمرابط للاضطهاد داخل معسكر منتخب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية، حقيقة تعرض أمرابط للاستفزاز هو الآخر، بعد رحيل حمد الله، خاصة وأن الثنائي مقربان من بعضهما البعض بحكم علاقتهما في النادي.

يبدو أن الأمور داخل معسكر منتخب المغرب، تسير في الطريق الخاطئ قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر.

وكان عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي النصر، قد فجر مفاجأة بخروجه من معسكر المغرب، بعد تعرضه لمضايقات واستفزازات من جانب زملاءه، ليخرج بعدها تقارير إعلامية تشير لمعاناة نور الدين أمرابط من نفس الأمر.

وكشف موقع "سعودي" أن مصدر داخل معسكر المغرب قد نفى تعرض أمرابط لأي مضايقات، مشيرا أن اللاعب مرتاح مع زملاءه في المنتخب، وما يتم ترويجه من إشاعات لا أساس لها من الصحة.