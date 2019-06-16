رياضة | صلاح يبلغ ليفربول بقراره حول الانتقال لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يبلغ ليفربول بقراره حول الانتقال لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ميرور البريطانية اليوم الأحد، أن نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

وأبلغ محمد صلاح ناديه ليفربول الإنجليزي برغبته في الاستمرار مع الفريق بالموسم الجديد وإغلاق فكرة الرحيل إلى نادي ريال مدريد الإسباني وفقاً للصحيفة الإنجليزية.

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