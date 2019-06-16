رياضة | البرازيل تستهدف التأهل أمام فنزويلا في كوبا أمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تستهدف التأهل أمام فنزويلا في كوبا أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة منتخب البرازيل فجر الأحد لمدينة سلفادور للتحضير للمواجهة المقبلة في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا 2019 أمام فنزويلا، بحثا عن حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية.

ووصل المنتخب صاحب الأرض لعاصمة ولاية باهيا، شمال شرقي البرازيل، قادما من ساو باولو بعد أن أجرى حصة تدريبية خفيفة عقب الانتصار 3-0 فجر السبت على بوليفيا، في افتتاح البطولة.

ويتصدر "السيليساو" المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ثم بيرو وفنزويلا على الترتيب بنقطة بعد تعادلهما سلبيا السبت، فيما تتذيل بوليفيا المجموعة بدون نقاط.

ويعني فوز "الكناري" في المباراة المقبلة المقررة فجر الأربعاء، أمام فنزويلا على ملعب (فونتي نوفا أرينا)، التأهل لدور الثمانية.

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وسيبحث رجال المدرب أدينور ليوناردو باتشي "تيتي" عن تحسين الصورة الباهتة خلال اللقاء الافتتاحي أمام بوليفيا رغم الفوز الكبير، الذي دفع الجماهير لإطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين بين شوطي اللقاء، إلا أن أكثر ما يشغل المدرب تيتي حاليا ليس الأداء، ولكن الإصابة التي تعرض لها المدافع إيدير ميليتاو خلال مران السبت.

وسيخضع المدافع المنتقل لصفوف ريال مدريد الإسباني في الموسم المقبل لمزيد من الاختبارات الأحد من جانب الطاقم الطبي.

وسيواصل المنتخب البرازيلي تدريباته الأحد على ملعب (باراداو).

ومن المنتظر أن يعود المنتخب الفائز بـ 8 ألقاب في البطولة إلى مدينة ساو باولو من جديد، لاختتام دور المجموعات أمام بيرو يوم السبت المقبل على ملعب (كورينثيانز أرينا).