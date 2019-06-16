رياضة | مهاجم كولومبيا بعد الفوز على الأرجنتين: هذه مجرد بداية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم كولومبيا بعد الفوز على الأرجنتين: هذه مجرد بداية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد دوفان زاباتا، مهاجم كولومبيا، والذي سجل الهدف الثاني في شباك الأرجنتين ليقود بلاده للفوز بثنائية دون رد فجر الأحد، في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، أنها "نتيجة مذهلة، ولكن المسابقة لم تنته بعد".

وأشار مهاجم أتالانتا الإيطالي، الذي دخل كبديل في الشوط الثاني وسجل هدفه في الدقيقة 86، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب (فونتي نوفا أرينا) "لقد مرت سنوات طويلة منذ آخر انتصار لكولومبيا، من الجيد الاحتفال بهذه النتيجة، ولكن الأمور لم تنته بعد. علينا مواصلة العمل، وهذه مجرد البداية".

وبهذه النتيجة تتصدر كتيبة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل "الألبيسيليستي" الترتيب، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين باراجواي وقطر مساء الأحد على ملعب (الماراكانا).

وفي الجولة الثانية، سيلتقي رفاق النجم ليونيل ميسي مع باراجواي فجر الخميس المقبل، ولا بديل أمامهم سوى الفوز للحفاظ على آمالهم في التأهل، فيما ستسعى كولومبيا للفوز على قطر يوم الأربعاء من أجل التأهل لدور الثمانية.