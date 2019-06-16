رياضة | مدرب كولومبيا يتحدث عن الفوز على الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كولومبيا يتحدث عن الفوز على الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لكولومبيا، عقب الفوز على الأرجنتين بهدفين دون رد فجر الأحد في مستهل مشوار الفريقين ضمن المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، إنهم "سعداء" بالنتيجة، ولكنه أشار إلى أنها مجرد "البداية".

وتابع كيروش، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي احتضنها (فونتي نوفا أرينا): "سعداء بالنتيجة، ولكنها مجرد البداية. لم نصل بعد لأي مكان. هدفنا التأهل. الآن سنرتاح قليلا، ثم سنواصل القتال من الغد، وإذا أمكن، تقديم أداء أفضل".

وشدد المدرب البرتغالي على ضرورة خوض المباراتين المقبلتين (أمام قطر وباراجواي) بـ"نفس التواضع".

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كما أثنى صاحب الـ66 عاما على المجهود الكبير والتضحية التي قدمها اللاعبون خلال المباراة مضيفا "أريد تهنئة اللاعبين. تمكنا من تخطي هذه المعاناة بتواضع شديد وبجهود الجميع. أعجبتني هذه الروح كثيرا".

وحول المباراة أمام الأرجنتين، أوضح "لقد كانت مباراة جيدة، بين منتخبين عريقين. من الطبيعي أن يتقاسم الفريقان السيطرة في مباراة بهذا الحجم، ولكني أعتقد أننا وجدنا الحلول على مدار الـ90 دقيقة، وخلال الأوقات التي كانت الأرجنتين مستحوذة فيها على الكرة".

وبهذه النتيجة يتصدر "لوس كافيتيروس" المجموعة مؤقتا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل "الألبيسيليستي" الترتيب، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى بين باراجواي وقطر، مساء الأحد على ملعب (الماراكانا).

وفي الجولة الثانية، سيلتقي رفاق النجم ليونيل ميسي أمام باراجواي فجر الخميس المقبل ولا بديل أمامهم سوى الفوز للحفاظ على آمالهم في التأهل، فيما ستسعى كولومبيا للفوز على قطر يوم الأربعاء من أجل تأكيد التأهل لدور الثمانية.