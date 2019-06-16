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صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس من أجل ليفربول

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المصري محمد صلاح

ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الأحد أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزيين رفض عرضين من ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي هذا الصيف.

ووفقا للصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد ويوفنتوس عرضا نحو 150 مليون جنيه استرليني لضم صلاح ولكن اللاعب المصري يبدو أنه يفضل البقاء في انفيلد خاصة بعد التتويج بلقب النسخة الماضية من .

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وكان صلاح مرشحا بقوة للرحيل عن ليفربول هذا الصيف والانتقال إلى أو العودة إلى حيث سبق له اللعب في فيورنتينا وروما.

ولكن النجم المصري صاحب الـ71 هدفا خلال 104 مباراة مع ليفربول قرر تأجيل أي خطوة تتعلق بمستقبله ربما إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل.

 

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