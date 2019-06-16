بايرن ميونخ يتطلع لاستعارة جاريث بيل من النادي الملكي

جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:

ذكرت تقارير صحفية، اليوم، أن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني يتطلع لاستعارة الجناح الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني.

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ووفقا لصحيفة “ذي صن” البريطانية فإن بايرن يسعى لإقناع إدارة النادي الملكي للتخلي عن خدمات بيل، لمدة عام واحد، على أن يتحمل النادي البافاري

الراتب الشهري للاعب الويلزي.

وبعد رحيل الجناح الفرنسي فرانك ريبيري والجناح الهولندي اريين روبن عن بايرن ميونخ، بات النادي البافاري يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويبدو أنه وجد ضالته في بيل.

وأشارت صحيفة “ذي صن” إلى أن بايرن مستعد لدفع 350 الف جنيه استرليني كراتب اسبوعي لجاريث بيل.