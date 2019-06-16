تقرير: بايرن ميونخ يتطلع لاستعارة جاريث بيل من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد أن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني يتطلع لاستعارة الجناح الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد الإسباني. ووفقا لصحيفة "ذي صن" البريطانية فإن بايرن يسعى لإقناع إدارة النادي الملكي للتخلي عن خدمات بيل لمدة عام واحد على أن يتحمل النادي البافاري الراتب الشهري للاعب الويلزي. وبعد رحيل الجناح الفرنسي فرانك ريبيري والجناح الهولندي اريين روبن عن بايرن ميونخ، بات النادي البافاري يتطلع لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويبدو أنه وجد ضالته في بيل. وأشارت صحيفة "ذي صن" إلى أن بايرن مستعد لدفع 350 الف جنيه استرليني كراتب اسبوعي لجاريث بيل.

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