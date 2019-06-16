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رايولا يقلب الموازين في صفقتي دي ليخت وبوجبا

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كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأحد، أن مينو رايولا، وكيل اللاعبين البارز، سيحول وجهة الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، والفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "توتو ميركاتو" الإيطالية، فإن رايولا يخطط لضربة مزدوجة في الميركاتو بنقل دي ليخت وبوجبا أبرز وكلائه إلى يوفنتوس قبل الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقتين يتزامنان مع القدوم المحتمل للإيطالي مارويسيو ساري، لقيادة السيدة العجوز.

وكانت العديد من التقارير مؤخرًا، أكدت أن دي ليخت ينهي التفاصيل الأخيرة، من أجل الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الذي قدم له راتبًا يبلغ 15 مليون يورو.

أما بوجبا، فسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أنه لا يريد سوى الانتقال إلى خلال الموسم المقبل، للعمل تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.

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