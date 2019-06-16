أياكس يحدد سعر زياش

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، عن موقف أياكس من التخلي عن نجمه المغربي حكيم زياش في الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أياكس حدد 30 مليون إسترليني على الأقل، للموافقة على رحيل زياش إلى أي نادٍ آخر في الموسم المقبل.

ويحظى زياش، باهتمام كل من آرسنال وليفربول، لاسيما بعد أن قاد النجم المغربي، أياكس نحو بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى التتويج بلقب الدوري الهولندي.

وسبق وأن أشارت تقارير إلى وجود بند في عقد زياش يسمح له بالرحيل عن أياكس في الصيف الحالي مقابل 25 مليون إسترليني فقط.

وشارك زياش في 49 مباراة مع أياكس خلال الموسم المنتهي في مختلف البطولات، لينجح في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 24 أخرى.