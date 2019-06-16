شكرا لقرائتكم التشكيل الأمثل للفراعنة بعيون ياسر رضوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ياسر رضوان نجم الأهلى السابق على أحقية باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى فى البدء أساسيا فى خط دفاع الفراعنة خلال أمم أفريقيا المحدد لها الفترة من 21 يونيو الجارى و حتى 19 يوليو المقبل بمصر . وأعلن رضوان فى تصريحاته عن التشكيل الأمثل للفراعنة من وجهة نظره فى أمم أفريقيا كالتالى : حراسة المرمى : أحمد الشناوى Advertisements الدفاع :أحمد المحمدى وباهر المحمدي أحمد حجازي و أيمن أشرف الوسط : طارق حامد و محمد الننى و عبد الله السعيد و محمد صلاح و تريزيجيه الهجوم : أحمد على.

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