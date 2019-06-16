شكرا لقرائتكم قبل مواجهة اليوم.. تاريخ مواجهات مصر وغينيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب مصر فى التاسعة مساء اليوم الأحد، منتخب غينيا على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة ودية دولية هى البروفة الأخيرة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التى ستقام على الأراضى المصرية فى الفترة من 21 يونيو الحالى حتى 19 يوليو المقبل.

ونستعرض فى هذا التقرير تاريخ مواجهات مصر وغينيا قبل لقاء اليوم.



مباراة مصر وغينيا اليوم هى الثامنة بين المنتخبين، والتى دائما ما تشهد غزارة تهديفية بين المنتخبين، حيث تم تسجيل 35 هدفا في 7 مباريات، بواقع 5 أهداف في كل مباراة.

فاز منتخب مصر في 3 مباريات، بينما حقق المنتخب الغيني الفوز في مباراتين، بينما سيطر التعادل مباراتين.

Advertisements

سجل المنتخب المصري 18 هدفا، وأحرز المنتخب الغيني 17 هدفا.

آخر مواجهتين بين مصر وغينيا كانتا في تصفيات كأس العالم 2014، وفاز فيهما المنتخب المصري ذهابا وعودة 3-2 و4-2 على التوالي، أكبر نتيجة فوز لمصر على غينيا كانت عام 1970 وفاز المنتخب 4-1، وبنفس النتيجة يفوز المنتخب الغيني على مصر في عام 1973، ترتيب منتخب مصر على مستوى العالم طبقا لتصنيف الفيفا يأتي في المركز 58، بينما يأتي المنتخب الغيني في المركز 71.