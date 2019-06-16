شكرا لقرائتكم "تذكرتي" تصدر بيانا جديدا حول توصيل تذاكر الأمم الأفريقية إلى المنازل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصدرت شركة تذكرتي المسؤولة عن بيع وطرح تذاكر بطولة امّم افريقيا ٢٠١٩ التي تقام في مصر في الفترة من ٢١ يونيو حتي ١٩ يوليو بيانا حول البيع .
وقال البيان الذى أذاعته قناة تايم سبورت أن شركة تذكرتي تعلن وقف خدمة توصيل تذاكر بطولة امّم افريقيا الي المنازل ، حتي تضمن الشركة وصول التذاكر الي الجماهير قبل مواعيد المباريات حرصا علي حضور المباريات .
تابع البيان ان شركة تذكرتي مستمرة في عملية حجز وبيع التذاكر الخاصة بحضور مباريات امّم افريقيا حتي المباراة النهائية عبر الموقع الالكتروني الخاص بها ووفقا للطريقة التي سبق الاعلان عنها للجماهير المصرية .
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