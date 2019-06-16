شكرا لقرائتكم محمد صلاح يلبى دعوة عريس لحضور حفل زفافه بفندق المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى، الدعوة من أحد الأشخاص أثناء تواجده فى فندق اقامة الفراعنة ببرج العرب، لحضور حفل زفافه الذى أقيم بفندق المنتخب. فى المقابل، حرص محمد صلاح على تلبية الدعوة، حيث وقف فى شرفة الفندق أثناء دخول العروسين من باب الفندق، وقام بتحيتهما من الشرفة، متمنيا لهما حياة زوجية سعيدة، قبل أن يتوجه إلى غرفته بالفندق لاسيما وأن المنتخب مرتبط بمباراة ودية الليلة أمام غينيا فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.

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