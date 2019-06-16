شكرا لقرائتكم الأزمة المالية تصعب على الإسماعيلى التعاقد مع مدرب أجنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تفتقد خزينة النادى الإسماعيلى مايكفى أموال حتى تستطيع الإدارة بالتعاقد مع مدرب أجنبى للفريق لقيادة الموسم الجديد، حيث يبحث الإسماعيلى عن أجنبى خلفًا للبلجيكي سيدومير يانفيسكي الذي رحل بسبب سوء النتائج فقد فتح مسئولو الدراويش مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي أبرزهم الهولندي مارك فوتا الذى سبق وتولى قيادة الدراويش فى ولايتين متتاليتين كما فتح الإسماعيلي التفاوض مع الهولندي رود كرول المدير الفني السابق للزمالك والصفاقسي التونسي لكن الأزمات المالية حالت دون تعاقد الاسماعيلي مع أحداً من هذا الثنائي .
ويحاول مسئولو الإسماعيلي حالياً الوصول لمدرب أجنبي بسعر مناسب ليقود الفريق خلفاً لمحمود جابر الذى تولي المهمة بشكل مؤقت خلفاً للمدرب البلجيكي سيدومير.
وبدأ الدراويش استعداداته السبت الماضي لمواجهة الزمالك التى ستقام عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 يوليو المقببل وخضع لاعبو لقياسات بدنية شاملة قبل انطلاق أول مران وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.
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