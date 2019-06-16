الان تتابع غوميز : لن أترك الهلال ولا توجد مفاوضات مع فناربخشة التركي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
أكد اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أنه مستمر مع الزعيم في الموسم المقبل، ولن يرحل عن النادي خلال الفترة المقبلة.
وقال غوميز: “أعد جماهير الهلال بأنني سأكون في أفضل مستوى الموسم المقبل، وأنني سأكمل العقد كاملاً مع الزعيم، وأشكر الإدارة والجماهير على كل شيء”.
ونفى المهاجم الفرنسي وجود مفاوضات مع نادي فناربخشة التركي، وأورد غوميز: “حتى لو فاوضوني فلن أذهب لأنه النادي المنافس لناديي السابق جلاطة سراي”.
وقال غوميز إنه يشعر بسعادة كبيرة في الهلال السعودي، بالإضافة إلى ارتباطه بعقد يمتد حتى ٢٠٢٠، كما أن عائلته سعيدة جدا بالسنة التي قضتها بالرياض وليس لديهم مانع من الاستمرار لفترة أخلاى.
ووعد جماهير الهلال بتحقيق لقب بطولة دوري المحترفين في الموسم المقبل: “لسوء الحظ لم نحقق لقب الدوري في الموسم الماضي”.
يشار إلى أن غوميز انضم لصفوف الهلال في الموسم الماضي، حقق أرقاماً مميزة معه، إذ سجل 25 هدفاً في مختلف البطولات وصنع 7 أهداف.
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