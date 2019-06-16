شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم في الدوريات الأوروبية الكبرى يغيبون عن أمم أفريقيا 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

على الرغم من أن النسخة القادمة من كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة العدد الأكبر من المنتخبات (24)، إلا أن البطولة في مصر ستشهد غياب بعض أسماء المنتخبات المميزة في الكرة الأفريقية.

غياب أسماء مثل الجابون وزامبيا (بطل نسخة 2012) وبوركينا فاسو (صاحب المركز الثالث في نسخة 2017) وتوجو، عن العرس الأفريقي المقبل، صاحبها غياب مشاركة بعض نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى.

في السياق التالي نستعرض أبرز اللاعبين الغائبين عن كأس الأمم الأفريقية 2019 بسبب فشل منتخباتهم في التأهل للنسخة رقم 32 من البطولة..

1- بيير إيمريك أوباميانج (الجابون)

هداف أرسنال الإنجليزي واللاعب الذي قدم موسمًا مميزًا في الكرة الأوروبية خلال موسم 2018/2019، تمكن خلاله من تسجيل 31 هدف في مختلف البطولات، والفوز بجائزة الحذاء الذهبي في البريميرليج مناصفة مع محمد صلاح وساديو ماني (22 هدف لكل لاعب).

أوباميانج دخل في خلافات مع اتحاد الكرة الجابوني، وغاب عن مباراتين في التصفيات (ضد جنوب السودان ومالي)، ولكنه شارك في المباراة الحاسمة في نهاية التصفيات ضد بوروندي، وفشل في قيادة منتخب بلاده للفوز بالمباراة الحاسمة التي انتهت بالتعادل 1-1، ومنحت بوروندي بطاقة التأهل للمونديال الأفريقي على حساب الجابون.

2- دجيني داكونام (توجو)

Advertisements

صخرة الدفاع التوجولية الذي قدم مستويات رائعة في الدوري الإسباني «لاليجا» خلال اخر موسمين ليكون واحد من الأسماء الدفاعية المطلوبة في الكرة الأوروبية، ومع تقديمه موسم مميز خلال الموسم الماضي مع فريق خيتافي الذي لعب دور الحصان الأسود في لاليجا محققًا افضل مركز (الخامس) وعدد نقاط هو الأفضل له على مدار تاريخه في المسابقة.

داكونام شارك في التصفيات الأفريقية مع منتخب بلاده، وشارك في المباراة الفاصلة والمصيرية التي جمعت بين توجو وبنين، وانتهت بخسارة منتخب بلاده بنتيجة 2-1 في مباراة حسم معها منتخب بنين بطاقة التأهل للمونديال الأفريقي على حساب توجو.

3- بيرتراند تراوري (بوركينا فاسو)

أحد أبرز المواهب الشابة في نسخة 2017 لكأس الأمم الأفريقية واحد اللاعبين الذين حجزوا مكانًا في التشكيلة المثالية للبطولة، لكن تراوري جناح نادي ليون الفرنسي لم يكن قادرًا على قيادة صاحب المركز الثالث في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية إلى النسخة المقبلة في مصر.

تراوري شارك في 5 من مباريات بوركينا فاسو ال6 في التصفيات، ولكن منتخب بلاده خسر التأهل بفارق نقطتين عن أنجولا وموريتانيا، على الرغم من أن منتخب الخيول قد حصد 10 نقاط خلال مرحلة المجموعات، وهو عدد نقاط يفوق نقاط 6 منتخبات تأهلت بالفعل، ويعادل رصيد نقاط 3 منتخبات متأهلة بالفعل لهذه النسخة.

4- جيوفري جوندوجبيا (أفريقا الوسطى)

لاعب الوسط القوي الذي لعب دورًا هامًا في إحتلال فالنسيا للمركز الرابع في جدول ترتيب لاليجا والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بجانبه مشاركته مع الفريق في تتويج كبير بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة.

كوندوجبيا وبعد سنوات من تجاهل مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، لضمه للمنتخب الأول، قرر اللعب بقميص أفريقيا الوسطى، الدولة التي تنتمي أصوله لها، وشارك اللاعب في 3 مباريات خلال مرحلة التصفيات التي شهدت إخفاق منتخب بلاده في الوصول للمونديال الأفريقي لصالح منتخبي غينيا وكوت ديفوار.