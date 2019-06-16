شكرا لقرائتكم خبر عن «شباب ورياضة الإسكندرية» تحصد 21 ميدالية بـ«أولمبياد الطفل 2019» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، حصول طلائع مراكز الشباب المشاركين في أولمبياد الطفل المصرى 2019 على 21 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية.

وقالت «الشريف» – في تصريحات صحفية الأحد – إن المسابقة أطلقتها وزاراة الشباب والرياضة ممثلة في الادارة المركزية للطلائع بمشاركة ٣٥ الف مشارك من الطلائع على مستوى الجمهورية واقيمت برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حيث شاركت محافظة الاسكندريه في الاوليمبياد وحصدت ١١ ميداليه ذهبيه و٥ ميداليات فضيه و٥ ميداليات برونزيه.

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وأوضحت أن النتائج جاءت كالتالى: المركز الأول والميدالية الذهبية في ألعاب كرة القدم بنات وكرة السلة بنين وكرة السلة بنات وكرة الطائرة والتايكوندو اللاعب زياد أبوطالب ودفع الجلة اللاعبة شاليمار محمد وعدو 100 متر اللاعبة ملك أيمن والاسكواش اللاعبة حبيبة هاني دياب والكاراتيه اللاعبة روان يسري والكاراتيه اللاعب عبدالرحمن أحمد وتنس الطاولة اللاعبة مريم ابراهيم يونس كما حصلت أيضا محافظة الإسكندرية على المركز الثاني والميدالية الفضية في ألعاب التايكوندو اللاعب فارس وليد عباس والتايكوندو اللاعب محمد طارق محمد ودفع الجلة اللاعب محمد محمود سعد زغلول والاسكواش اللاعب إياد محمد سليمان والكاراتيه اللاعب عمار ياسر عبداللطيف.

وأشارت إلى أنه وحصلت أيضاً محافظة الإسكندرية على المركز الثالث والميدالية البرونزية في العاب التايكوندو اللاعبة حبيبة متولي عطية والتايكوندو اللاعبة مريم محمد السيد وعدو 50 متر اللاعبة شذي حسام احمد والوثب الطويل اللاعبة يارا محمد إبراهيم والكاراتيه اللاعبة ريتاج محمد نور مشيرة إلى أن المحافظة حصلت أيضاً على المركز الرابع في ألعاب التايكوندو اللاعبة أسماء محمد مشالي ودفع الجلة اللاعبة فيروز عادل عبدالغني وعدو 100 متر اللاعب محمد خالد مدني وعدو 50 متر اللاعب يوسف محمد عمر والديواثلون اللاعبة حنين تامر منير والديواثلون اللاعب محمد أمير محمد.

ولفتت إلى أن حصول ابناء المحافظة على المراكز الاولي والميداليات يؤكد قدرة الاسكندريه على انشاء جيل جديد من الابطال القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية.