أزمة في معسكر الجزائر قبل كأس الأمم

شهد معسكر المنتخب الجزائري، المقام حاليا في قطر، أزمة قبل أيام قليلة من انطلاق نهائيات كأس أمم أفريقيا بمصر.
وقرر المعد البدني ألكسندر دلال، الرحيل عن منصبه وعدم التواجد مع المنتخب في "الكان" بسبب خلاف مع أحد الأعضاء في الطاقم الطبي.
وبحسب المعلومات التي بحوزة "" فإن دلال قرر عدم مواصلة تجربته مع الخضر، رغم محاولة المدير الفني جمال بلماضي، إقناعه بحل المشكلة ومواصلة مهمته.
ولم يغادر دلال، مقر إقامة الخضر بالعاصمة القطرية الدوحة، في انتظار وصول رئيس الاتحاد الجزائري خير الدين زطشي، لحسم تلك القضية.
ويمكن القول إنه حال قرر دلال مغادرة الطاقم الفني للخضر، فسيضع المنتخب في ورطة قبل أيام من "الكان".
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