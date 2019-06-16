تقارير: آرسنال ينافس 10 أندية لخطف "موهبة لوريان"

يسعى نادي آرسنال الإنجليزي، إلى تعزيز خطوطه الهجومية قبل بداية الموسم الجديد من خلال الحصول على خدمات ألكسيس كلود موريس لاعب فريق لوريان الفرنسي.
وبحسب شبكة "سكاي" الإيطالية، فإن آرسنال سيدخل في منافسة مع 10 أندية ترغب في الحصول على خدمات صاحب الـ21 عامًا والذي يُعد من أبرز لاعبي فريق لوريان.
وكشفت الشبكة الإيطالية عن رغبة كلاً من بوروسيا مونشنجلادباخ ولايبزيج وليون وليل وموناكو ومرسيليا وبرايتون ونيوكاسل ووستهام يستهدفون جميعًا موهبة فريق لوريان.
ووفقًا لـ"سكاي"، فإن آرسنال قدّم عرضًا للحصول على موريس مقابل 14 مليون جنيه إسترليني حيث يرغب اللاعب في التوقيع للجانرز في الصيف الحالي.
ويعتبر مويس من ناشئي لوريان حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2016 ليشارك في 59 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع أربعة أهداف.
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