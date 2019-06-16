رقم سلبي تاريخي للأرجنتين في كوبا أمريكا

حقق منتخب الأرجنتين رقمًا سلبيًا، فجر اليوم الأحد، بعد الخسارة بهدفين دون رد، أمام كولومبيا، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب التانجو سقط في مباراته الافتتاحية بكوبا أمريكا للمرة الثالثة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وأضافت أن هذه هي المرة الأولى التي تخسر خلالها الأرجنتين في الافتتاح بفارق هدفين، حيث سبق وأن سقطت أمام أوروجواي بنتيجة 2-3 في نسخة 1919، وضد بوليفيا بنتيجة 1-2 في نسخة 1979.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الفوز هو الثالث لكولومبيا على الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا، بعد الانتصار 2-1 في نسخة 1987، و3-0 في نسخة 1999.

يذكر أن الأرجنتين تلعب في البطولة بالمجموعة الثانية التي تضم أيضًا منتخبات كولومبيا وقطر وباراجواي.