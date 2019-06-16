تقارير: باريس يتفق مع نيمار على التجديد نيمار

ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن إدارة نادي باريس سان جيرمان اتفقت مع نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا على تجديد عقده بعد الأنباء التي ربطته بالعودة لبرشلونة في الصيف الحالي.

وقالت صحيفة "LE10sport" الفرنسية، إن إدارة باريس سان جرمان تريد إنهاء الشائعات المتعلقة بنيمار من خلال تجديد عقده حتى عام 2024.

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم البرازيلي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، إلا أن الاتفاق جاء التمديد لموسمين مع وضع بند التمديد لعام آخر.

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وأضافت الصحيفة الفرنسية أن ملف التجديد لنيمار يُعد من أولويات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي الجديد لنادي العاصمة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن رغبة نيمار في العودة لبرشلونة نظرًا لفشل مشروع باريس سان جيرمان في الحصول على الألقاب أوروبيًا وتحديدًا دوري أبطال أوروبا.

وخاض نيمار (27 عامًا) في موسمه الثاني مع باريس 28 مباراة في جميع المسابقات حيث ساهم بـ36 هدفًا بواقع تسجيله 23 هدفًا بجانب صناعته 13 هدف.