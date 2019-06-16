شكرا لقرائتكم الشباب يخطط لضم صانع ألعاب شباب أهلي دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 15 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 21:11

يسعى مسئولو الشباب للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويرغب إداريو الشباب في تدعيم صفوف الفريق من أجل تقديم مستوى ونتائج متميزة في الموسم المقبل بمختلف البطولات.



وخاض دياز ٢٣ لقاء مع فريق شباب أهلي الإماراتي في الموسم الماضي، سجل خلالهم ٥ أهداف وقام بصناعة ٥ أهداف وساهم بـ١٣ هدفاً.

بالإضافة إلى قيامه بـ ١٠٧٧ تمريرة بلغت نسبة دقتها ٨٨.٦٪، يذكر أن الشباب احتل المركز الخامس في ترتيب جدول دوري المحترفين الموسم الماضي.