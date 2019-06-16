شكرا لقرائتكم غوميز يوضح حقيقة انتقاله للدوري التركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ 16 ساعة في 15 يونيو 2019 - اخر تحديث في 15 يونيو 2019 / 21:10

كشف مهاجم الهلال بافتيمبي غوميز ، عن حقيقة انتقاله لنادي فناربخشة التركي خلال الفترة الحالية، وقال غوميز إنه يشعر بسعادة كبيرة في الهلال السعودي، بالإضافة إلى ارتباطه بعقد يمتد حتى ٢٠٢٠.



ووعد جماهير الهلال بتحقيق لقب بطولة دوري المحترفين في الموسم المقبل "لسوء الحظ لم نحقق لقب الدوري في الموسم الماضي".

يشار إلى أن غوميز انضم لصفوف الهلال في الموسم الماضي، حقق أرقاماً مميزة معه، إذ سجل 25 هدفاً في مختلف البطولات وصنع 7 أهداف.