شكرا لقرائتكم توافد الجماهير على منفذ تذكرتى بمركز شباب الجزيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد منفذ تذكرتي بمركز شباب الجزيرة منذ فتح أبوابه صباح اليوم، إقبالاً جماهيرياً للحصول على الـ FAN ID وشراء تذاكر مباراة مصر والكونغو في ثاني جولات الفراعنة بدور المجموعات، وكانت تذاكر المباراة الافتتاحية لمصر أمام زيمبابوي قد نفذت بالكامل،قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري وحتى 19 يولية .

و تضم مجموعة مصر منتخبات زيمبابوي، الكونغو، و وأوغندا، حيث يسعى الفراعنة لاستعادة المجد الأفريقي الغائب منذ التتويج الأخير في 2010.

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