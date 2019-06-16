شكرا لقرائتكم صلاح لمانى: نورت مصر.. وأسد التيرانجا: كل سنة وأنت صديقى.. لا تنسى زيارة الأزهر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صلاح: "مانيه.. طمنى، رحلتك كانت ازاى.. حمد الله على سلامتك.. بطبيعتنا المصرية العربية: نورت مصر يا أسد".

مانى: "أشكرك الحمد لله أنا بخير.. كل سنة وأنت صديقى.. أتمنى لمصر التوفيق.. ولا تنسى زيارتى لـ الأزهر الشريف".

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تلك الجمل تحمل معانى كثيرة، وتبين مدى علاقة نجمى بلاديهما "مصر والسنغال"، المحترفان بصفوف ليفربول.. محمد صلاح وساديو مانى.. عقب وصول بعثة السنغال لمصر، وبعد أن علم مو – صلاح بوجودهم.

علاقة صداقة أكدتها كثيرا لقطات الكاميرات خلال مباريات ليفربول، أو ما يذاع من تجمعات للفريق الإنجليزى الذى ساهم النجمان الأفارقة فى فوزه بـ"تشامبيونزليج" الأوروبى.

حاولنا كثيرا الوصول لتفاصيل المكالمة كاملة لكن لم نتمكن لأن كلا المعسكرين "المصرى والسنغالى"، مغلقان بالضبة والمفتاح، ولولا جهد الزمالك فى استجماع بعض التعليقات من زملاء صلاح فى الـ15 دقيقة المفتوحة لمران مصر، ما وصلنا، حتى للخطوط العريضة لجزء من مكالمة النجمين، التى شملت أيضا تهنئة مانيه لصلاح بعيد ميلاده الـ"27".. وتذكيره بوعده فى ترتيب زيارة أسد التيرانجا للجامع الأزهر الشريف، وتمنيات "مو صلاح" لزميله وبعثة السنغال بالتوفيق الإقامة الطيبة.