شكرا لقرائتكم قطاع الناشئين بالمقاولون العرب يستقبل الشباب لاختبارهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من اللاعبين الشباب ، على التوافد إلى اختبارات نادى المقاولون العرب، حيث اقبل الجميع على بوابة النادي آملين في تقديم أفضل ما لديهم للانضمام لقطاع الناشئين بذئاب الجبل، لاستنساخ تجربة فراري الفراعنة الذي بدأ مسيرته الاحترافية داخل جدران المقاولون العرب، ليتألق ويخطف أنظار الفرق الأوروبية ويتدرج في فرق القارة العجوز حتى وصل إلى ليفربول الانجليزي الذي توج معه مؤخراً ببطولة دوري أبطال أوروبا.

قصة محمد صلاح والتي أصبحت مضرباً للأمثال أغرت الناشئين على التوافد على اختبارات المقاولون العرب خاصة وأن إدارة النادي تفتح الأبواب دائماً أمام التجارب الاحترافية وتشجع عليها على عكس الكثير من الأندية الأخرى.

وعلى الجانب الأخر حرص محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون العرب، بالتواجد ضمن صفوف لاعبي الناشئين، وذلك للاطمئنان على توزيع اللجان وسير الاختبارات بطريقة مميزة والأشراف على الوقت المحدد المعطي للاعبين فى أرضية الملعب.

كما شهدت الاختبارات اكتشاف المواهب المميزة واختيار أكثر من لاعب في جميع المراحل العمرية المختلفة، وذلك للانضمام لقطاع الناشئين لذئاب الجبل.

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