هكذا احتفل نجوم المنتخب بعيد ميلاد ’’صلاح‘‘.. وتعليق مؤثر من نجم ليفربول (صورة)

كتب: ضياء السقا وجه محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، رسالة شكر للجميع بعد الاحتفال بعد ميلاده الـ27 أمس. ونشر "صلاح" صورة لاحتفال لاعبي المنتخب بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليها: " أود أن أقول شكراً لكل من تمنى لي عيد ميلاد سعيد". Advertisements واحتفل أمس نجوم الكرة المصرية والعالمية بعيد ميلاد صلاح، وقدموا له التهنئة، وتمنوا له عام سعيد، مليئ بالانجازات، سواء مع الفراعنة أو الريدز.

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