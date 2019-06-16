كولومبيا تفاجئ الأرجنتين وتعادل فنزويلا مع البيرو

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خيب المنتخب الأرجنتيني بقيادة نجمه ليونيل ميسي الآمال مجددا بخسارة مفاجئة أمام نظيره الكولومبي صفر-2 في سلفادور في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة كوبا أميركا لكرة القدم في البرازيل.

وتدين كولومبيا بفوزها إلى البديلين روجيه ماتينيث (71) ودوفان ثاباتا (86) اللذين سجلا الهدفين.

وهو الفوز الأول لكولومبيا على الأرجنتين في المسابقة القارية منذ 20 عاما.

وتعتبر الخسارة ضربة قوية للأرجنتين التي لم يسبق لها خسارة المباراة الأولى في المسابقة منذ 40 عاما، خصوصا وأنها تسعى إلى فك النحس الذي يلازمها في البطولات الكبرى منذ 26 عاما وتحديدا منذ تتويجها بكوبا أميركا عام 1993.

وخسرت الارجنتين النهائي في النسختين الأخيرتين للمسابقة القارية أمام تشيلي، إلى جانب مونديال 2014 في البرازيل بالذات أمام ألمانيا.

- "خسارة مريرة" -

وكان ميسي حذر قبل انطلاق المباراة بقوله "لقد واجهنا مشاكل دائما أمام كولومبيا"، وكان توقع "البرغوث" الذي قدم آداءا باهتا في المباراة، في محله كون المنتخب الكولومبي وقف ندا أمامه ونجح في كسب 3 نقاط ثمينة.

وصرح نجم برشلونة الإسباني عقب المباراة "أعتقد أننا كنا متوترين قليلا في الشوط الأول لأنها المباراة الأولى في البطولة"، مضيفا "إنها خسارة مريرة ونحتاج بعض الوقت لتقبلها"

وتابع المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات "لم نكن نريد أن نبدأ بهذه الطريقة، لكن الآن علينا رفع رؤوسنا والاستمرار".

وأردف قائلا "كلما خسرت يكون الأمر صعبا بالنسبة لنا، عادة ما نتعامل مع ذلك بشكل سيء. الآن علينا أن نفكر في المباراة المقبلة ضد البارغواي".

وقاد الثلاثي ميسي ومهاجم مانشستر سيتي الانكليزي سيرخيو اغويرو وجناح باريس سان جرمان الفرنسي أنخل دي ماريا هجوم الألبيسيليستي"، فيما اعتمدت كولومبيا على قائدها مهاجم موناكو الفرنسي راداميل فالكاو ونجمها لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني الذي انتهت إعارته من ريال مدريد الإسباني خاميس رودريغيث وجناح يوفنتوس الإيطالي خوان كوادرادو.

وقال مهاجم أتالانتا الإيطالي ثاباثا "كنا نعرف أنه منذ فترة طويلة لم ينجح المنتخب الكولومبي في الفوز على الأرجنتيني، وبالتالي فأنا سعيد جدا"، مضيفا "سنستمتع بهذا الفوز ولكن البطولة لم تنته".

وعلق رودريغيث على تسجيل البديلين لهدفي الفوز قائلا "الأهم هو أننا جميعا بذلنا مجهودا كبيرا"، مضيفا "إنه يوم رائع لكل منا".

في المقابل، قال مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني "قدمنا شوطا ثانيا رائعا، أجرينا التعديلات اللازمة واستحوذنا على الكرة، لكن كولومبيا التي تعتبر فريقا جيدا، فاجأتنا في الهجمات المرتدة في اللحظة التي كنا فيها الأفضل في الملعب".

وأضاف "اللاعبون يعرفون بأن الطريق طويل، هناك مباراتان أمامنا"، مشيرا إلى أن "الشيء المهم هو البقاء على الطريق الصحيح وتصحيح أخطائنا".

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- "كولومبيا الأفضل على المستوى الجماعي" -

من جهته، أشاد كيروش الذي تولى تدريب كولومبيا بعد تجربة ثمانية أعوام مع المنتخب الإيراني انتهت بالخسارة المخيبة بثلاثية نظيفة أمام اليابان في نهائيات كأس آسيا مطلع العام الحالي، بالجهود الجماعية للمنتخب.

وقال "كولومبيا كفريق كانت أفضل لاعب على أرض الملعب. لقد لعبنا مع الكثير من الانضباط والتركيز والمسؤولية واللاعبون بجودة خاميس (رودريغيث) و(راداميل) فالكاو ساعدونا كثيرا في هذا التنظيم".

وأثنى كيروش على فريقه لنجاحه في "مراقبة ميسي قليلا"، مشيرا إلى "أننا نتحدث دائمًا عنه (ميسي) ولا يمكنك تحييده".

وعانى المنتخب الكولومبي في الدقائق الأولى من بداية المباراة الرسمية الأولى له بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش حيث اضطر إلى التكتل في الدفاع أمام الاندفاع الهجومي للأرجنتين التي حصلت على ركلتين ركنيتين في الدقائق الخمس الأولى.

وزادت محن كولومبيا عندما أصيب مهاجمها لويس موريال لإصابة في ركبته اليسرى في الدقيقة العاشرة فاضطر كيروش إلى استبداله بمهاجم كلوب أميركا المكسيكي ماتينيث الذي منح دخوله ديناميكية جديدة للهجوم الكولومبي وكان مصدر أول هجمة خطرة في الدقيقة 17 بتسديدة قوية ارتطمت بأحد المدافعين وتحول اتجاهما خارج الملعب.

وتحسن أداء المنتخب الأرجنتيني مطلع الشوط الثاني بدخول رودريغو دي بول مكان أنخل دي ماريا، حيث نجح منتخب بلاده في إيجاد بعض المساحات في الدفاع الكولومبي مع فرصتين للياندرو باريديس وميسي.

وفي الوقت الذي بدت فيه كولومبيا تعاني من الضغط الهجومي للارجنتين نجح مارتينيث في منحها التقدم بتسديدة قوية رائعة بيمناه هز بها شباك الحارس فرانكو أرماني في الدقيقة 71.

وعزز ثاباثا الذي قاد فريقه أتالانتا الى مسابقة دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه، تقدم كولومبيا بعد 5 دقائق من نزوله مكان فالكاو إثر هجمة منسقة وتمريرة حاسمة من مارتينيث.

وتصدرت كولومبيا المجموعة برصيد 3 نقاط بانتظار المباراة الثانية في المجموعة بين البارغواي وقطر مساء الأحد.

وفي الجولة الثانية الأربعاء المقبل، تلعب كولومبيا مع قطر في ساو باولو، والأرجنتين مع البارغواي في بيلو أوريزونتي.

وفي مباراة ثانية في ختام المجموعة الأولى، تعادلت فنزويلا مع البيرو صفر-صفر.

وكانت البرازيل المصيفة سحقت بوليفيا بثلاثية نظيفة الجمعة في افتتاح الجولة الاولى عن المجموعة الاولى والبطولة.

شاهد ملخص مباراة الأرجنتين وكولومبيا

شاهد ملخص مباراة البيرو وفنزويلا