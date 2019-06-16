عواد يوضح سبب غيابه عن مران الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الحارس محمد عواد أنه سيخوض أول مران له مع الإسماعيلي مساء اليوم الأحد بعد انتهاء إعارته للوحدة السعودي بنهاية الموسم الجاري، متمنيًا التوفيق لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وقال عواد في تصريحات هاتفية لبرنامج "العبها صح" صباح الأحد: "أتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر في بطولة هامة بحجم أمم إفريقيا، وكل الحراس المتواجدين في قائمة الفريق على قدر المسؤولية، وأريد تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة".

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وتحدث حارس الإسماعيلي عن مستقبله قائلا: "عدت إلى الإسماعيلي بعد نهاية إعارتي للوحدة، وسأنتظم في مران الفريق مساء اليوم الأحد، حيث كانت هناك ظروف خاصة منعتني من المشاركة في مران أمس واعتذرت للجهاز الفني".

وأوضح: "مجلس إدارة الإسماعيلي رفض كل العروض التي وصلت لضمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يرغب النادي في الاستعانة بخدماتي في الموسم الجديد، وأشكره على تلك الثقة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".

وأتم صاحب الـ26 عامًا تصريحاته قائلا: "أتمنى تلبية رغبات جماهير الإسماعيلي خلال الموسم المقبل، الاستعدادات للفترة القادمة لا تقتصر على الفريق فقط بل مجلس إدارة النادي أيضًا، حتى يستعيد الإسماعيلي الأداء المعهود للفريق".