مدرب الأرجنتين: هناك شئ أهم من الخسارة

قال المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ليونيل سكالوني، إن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لفريقه الآن هو تصحيح الأخطاء ومواصلة تحسين الأداء، وذلك عقب هزيمة الفريق أمام نظيره الكولومبي 0-2 اليوم الأحد، في بداية مشوارهما ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2019) المقامة حالياً في البرازيل.

وعلى ملعب أرينا فونتي نوفا بمدينة سلفادور، ظل التعادل السلبي قائماً بين الفريقين طوال 70 دقيقة، ثم حسم المنتخب الكولومبي المواجهة بهدفين سجلهما البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليتصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويكون الانتصار الأول لكولومبيا على الأرجنتين منذ عام 2007.

وأكد سكالوني أن أداء المنتخب الأرجنتيني تحسن خلال الشوط الثاني، لكنه أشار إلى أنه واجه منافساً قوياً.

وأضاف سكالوني: “اللاعبون يدركون جيداً أن المشوار طويل (في البطولة) وأمامنا مباراتين أخريين في المجموعة، الشيء الأكثر أهمية هو التمسك بالجوانب الإيجابية مع تصحيح الأخطاء التي ارتكبناها”.

ومن جانبه، قال اللاعب الأرجنتيني لياندرو باريديس: “الشوط الثاني كان جيداً، صنعنا الكثير من الفرص لكن للأسف لم ننجح في التسجيل، فريقنا يتطور، وعلينا التحسن كثيراً”.