ميليتاو يغادر تدريب البرازيل للإصابة

تعرض إدير ميليتاو للإصابة خلال مشاركته في تدريبات المنتخب البرازيلي على هامش بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا). ولم يستطع ميليتاو استكمال الحصة التدريبية لبلاده بعد تعرضه لإصابة في الفخذ. وخضع ميليتاو لاعب ريال مدريد الإسباني للكشف الطبي من قبل الجهاز الطبي لمنتخب “السامبا” وسيجري المزيد من الفحوص الطبية اليوم الأحد. ولم يشارك ميليتاو في المباراة الافتتاحية لكوبا أمريكا والتي جمعت المنتخب البرازيلي بضيفه البوليفي.

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