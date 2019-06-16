فرانك ريبيري: كنت الأحق بالحذاء الذهبي لكنني تعرضت لظلم

تذّكر النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، موسم 2013 حينما توج مع فريقه ببطولة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه تعرض آنذاك لظلم بالغ.

وأوضح ريبيري، خلال تصريحات صحفية، أنه كان الأحق بالحصول على جائزة الحذاء الذهبي بعدما قاد العملاق البافاري للتتويج باللقب الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه، لكنه تعرض لظلم

بالغ بعدما حصدها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ، لاعب برشلونة الإسباني.

وأضاف: "كنت في تلك الفترة أفضل لاعب في العالم، وكنت أستحقها لكنني لم أفز بها، لذا أتذكر ذلك بحزن دائما".

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وارتدي الدولي الفرنسي البالغ من العمر 36 عاما قميص بايرن ميونيخ منذ

صيف 2009 حتى الموسم المنتهي، قبل أن تقرر إدارة النادي البافاري رحيل الثنائي فرانك ريبيري، وآرين روبن عن صفوف الفريق، لتدعيم الفريق بعناصر شابة.

وقاد فرانك ريبيري ناديه بايرن ميونيخ للتتويج بدوري أبطال أوروبا نسخة 2013، حينما تغلب على مواطنه بوروسيا دورتموند بهدفين دون رد.

وتطرق الدولي الفرنسي إلى مستقبله خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه يطمح للعودة من جديد إلى نادي بايرن ميونيخ، لكن للعمل في منصب إداري.