ليونيل ميسي يعلق على هزيمة الأرجنتين أمام كولومبيا بكأس كوبا أمريكا

علق ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، عن الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها راقصي التانجو أمام نظيره الكولومبي بكأس كوبا أمريكا.
وخسر المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد أمام نظيره الكولومبي في المباراة التي أقيمت مطلع، اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولىمن مرحلة المجموعات بكأس أمريكا الجنوبية "كوبا أمريكا" التي تحتضن نسختها الحالية البرازيل.
وقال ليونيل ميسي، خلال تصريحات عقب انتهاء المباراة، "بالتأكيد الهزيمة مؤلمة بالنسبة لنا، لكن علينا تدارك الأمور
وأردف قائد برشلونة الإسباني، "لا تزال الفرص كبيرة أمامنا، فيجب علينا الانتصار في مباريتنا المقبلة".
وأتم تصريحاته: "أعتقد أننا قادرون على التحدي وتخطي عقبة باراجواي، لنسير خطوة بخطوة نحو هدف".
ومن المقرر أن تواجه الأرجنتين نظيرتها بأراجواي، الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.
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