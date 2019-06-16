رياضة | استدعاء كريستيانو رونالدو في قضية اغتصاب

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زعمت عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي اغتصبها عام 2009 وحاول إسكاتها بالتراضي، لإيقاف اتهاماتها الجنائية، وذلك بدفعه لها مبلغ 375 ألف دولار لها للحفاظ على هدوئها.

وتلقى المهاجم كريستيانو رونالدو أمر استدعاء لاغتصاب امرأة أمريكية بحسب تقارير صحيفة "تي إم زي" بعد أن سحبت مايورجا الدعوى القضائية من محكمة ولاية نيفادا للطعن أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة وسرعان ما أبلغت المحكمة رونالدو ببدء المحاكمة.

ورفعت عارضة الأزياء السابقة والمدرسة مايورجا دعوى قضائية ضد رونالدو في سبتمبر 2018، ووفقًا لها، فقد وقع الحادث في عام 2009، حيث اغتصبها لاعب كرة القدم في إحدى غرف الفنادق في لاس فيجاس بعد حفل في ملهى ليلي.