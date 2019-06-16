رياضة | ريال مدريد يرد على رحيل خاميس رودريجيز إلى نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرد على رحيل خاميس رودريجيز إلى نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الثنائي هيرفنج لوزانو وخاميس رودريجيز ضمن حسابات كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي للتعاقد معهما في الصيف الجاري.

ذكرت تقارير صحيفة إيطالية أن نابولي توصل لاتفاق مع مينو رايولا وكيل أعمال الدولي المكسيكي لوزانو ويستعد لتقديم عرض لناديه الهولندي بي أس في إندهوفن.

ويستعد نابولي لجعل هيرفنج أغلى صفقة في تاريخ النادي بدفع مبلغ 45 مليون يورو للحصول على خدماته ومن المتوقع أن يتم قبول هذا العرض، على الجانب الآخر فإن صفقة الدولي الكولومبي خاميس صانع ألعاب ريال مدريد تبدو معقدة بعض الشيء.

حيث أن العملية برمتها متوقفة على أكثر من عامل أهمهم فلورنتينو بيريز رئيس الريال وإن كان سيوافق على عرض الإعارة مع إمكانية الشراء النهائي، وكان دي لاورينتس رئيس نابولي قد صرح أنه سيتعاقد مع رودريجيز ويقدمه كهدية للمدرب أنشيلوتي.