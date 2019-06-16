رياضة | محمد صلاح يفجر مفاجأة على عرض ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفجر مفاجأة على عرض ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل حول رغبة محمد صلاح جناح ليفربول في التفكير بالعرض المقدم من نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن محمد صلاح رفض الرحيل عن ليفربول إلى ريال مدريد أو يوفنتوس مقابل 150 مليون جنيه إسترليني. واشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من رفضه الانتقال لنادي ريال مدريد إلا أنه قد يعيد التفكير في الامر والموافقة على عرض النادي الملكي بعد نهاية بطولة إفريقيا.



وتابعت الصحيفة البريطانية أن صلاح سوف يعيد النظر في مستقبله في الصيف المقبل، وذلك بعد تتويج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا.